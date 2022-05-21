كاظم الساهر يحيي مهرجان الغناء بالفصحى لـدعم اللغة العربية(فيديو)

الفنان العراقي حظى باستقبال حافل من قبل الجمهور السعودي لحظة صعوده على خشبة المسرح، كما بدأ حفله بأغنية "لو لم تكوني أنت"، كاظم طالبه الجمهور بالعديد من الأغاني والتي من بينها "أنا وليلى"، وسعى الفنان العراقي لتقديم مجموعة من أشهر أعماله بالفصحى ،وأشعل كاظم الساهر حماس الجمهور مع كل أغنية قدمها في الحفل وسط تفاعل واسع .غازل الساهر الجمهور السعودي كذلك أثناء الحفل بعدما بدل كلمات أغنية "زيديني عشقا"، حيث غنى مقطع من الأغنية قال فيه: "أنا اقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش فرعوني وجعي يمتد كسرب حمام من الرياض الى الصين"، وتفاعل الجمهور مع غناء كاظم الساهر وتبديله لكلمات الأغنية.

كما قام النجم الكبير بتوديع الجمهور بعد انتهاء فقرته وأقترب منهم من أجل إلقاء التحية عليهم، وحرص العديد منهم على التقاط صور للفنان الكبير الذي قدم خلال الفترة الماضية أكثر من حفل غنائي في المملكة العربية السعودية.



مهرجان الغناء بالفصحى ينظم من قبل وزارة الثقافة السعودية على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض، ويأتي المهرجان بدعم من وزارة الثقافة ضمن جهودها لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمع.