بالتنويم المغناطيسي. القبض على لصين أجنبيين سرقا مبالغ مالية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على متهمين أجنبيي الجنسية لقيامهما بسرقة مبالغ مالية عن طريق تنويم الضحية مغناطيسياً في منطقة البياع بالعاصمة بغداد.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين أجنبيي الجنسية لقيامهما بسرقة مبالغ مالية عن طريق تنويم الضحية مغناطيسياً في منطقة البياع ببغداد".

واضاف البيان انه "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع عن المتهمين ، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت عن الوصول إلى المتهمين والقبض عليهما وضبط العجلة التي كانا يستقلانها أثناء عملية السرقة ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهما وتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".