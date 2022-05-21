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محمد صلاح: فسرت تصريحاتي عن ريال مدريد بشكل خاطئ

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-21 | 08:31

محمد صلاح: فسرت تصريحاتي عن ريال مدريد بشكل خاطئ

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وصف نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الجمعة، نهائي بين فريقه وريال مدريد الإسباني بأنه "سيكون صعبا".
وقال محمد صلاح في حواره مع شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية: "مواجهة ريال مدريد؟ البعض فسر تصريحاتي السابقة بشكل يوحي أنني أخطأت في حقهم، هم أكبر فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ولكن بالنظر إلى ما حدث في نهائي 2017 أمامهم، لذلك كنت أتمنى مواجهتهم".

وأكمل: "ولكن تلك المباراة ستكون صعبة للغاية، ريال مدريد فريق نجح في الفوز على كافة الفرق القوية، أنا متحمس للنهائي وأتمنى الفوز".

وسيلتقي الريال وليفربول بنهائي الأبطال في 28 مايو الجاري، على أرضية ملعب فرنسا الوطني في العاصمة الفرنسية باريس.
وعن تنافس مع مانشستر سيتي على الفوز بلقب الممتاز، أكد محمد صلاح، أن فريقه مركز على مباراته الأخيرة أمام وولفرهامبتون مع التفاؤل بالتتويج باللقب في ظل إمكانية خسارة أو تعادل مانشستر سيتي.


قائلا: "أنا متحمس، كل شيء ممكن حدوثه في عالم كرة القدم، أتمنى خسارة مانشستر سيتي أو تعادله، ونتمكن من الفوز بلقب الدوري".

وأضاف: "نحن نتحدث سويا والجميع متحمس، حدث هذا الأمر قبل ذلك، قبل عامين وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري، نحن متفائلون، هذا كل ما يمكننا فعله، نريد الفوز بمباراتنا وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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