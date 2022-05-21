تركيا تعلن مقتل أحد جنودها شمالي العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها متأثرا بجراحه جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق.



جاء ذلك بحسب بيان نشرته الوزارة التركية، على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وقالت الوزارة في بيانها إن "جنديا لم تسمه أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بمنطقة متينا شمالي العراق.

وأضافت أن "الجندي توفي لاحقا في المستشفى، رغم جميع محاولات الأطباء لإنقاذه.

وأطلقت تركيا في 18 أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب- القفل" ضد عناصر الحزب الذي تصنفه إرهابيا، في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

وغداة إطلاق العملية، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد، علي رضا كوناي، وأبلغته بضرورة سحب أنقرة قواتها من كافة أراضي البلاد.