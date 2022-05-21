الاستخبارات البريطانية: روسيا تعاني على الأرجح من نقص طائرات الاستطلاع المسيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

أكدت الاستخبارات البريطانية، اليوم السبت، معاناة روسيا "على الأرجح" من نقص طائرات الاستطلاع المسيرة.



وتوقعت الاستخبارات البريطانية أنه "إذا استمرت روسيا في خسارة الطائرات المسيرة بالمعدلات الحالية ستتدهور قدراتها الاستطلاعية بشكل كبير".

وتعتمد القوات الروسية على مسيرات الاستطلاع في تحديد الأهداف التي تقصفها الطائرات المقاتلة أو المدفعية.

ووفقا للتقرير البريطاني فإن "معاناة روسيا من نقص طائرات الاستطلاع بدون طيار تفاقمت بسبب القيود في قدرتها التصنيعية المحلية الناتجة عن العقوبات".

وفي نشرة دورية لها، نبهت الاستخبارات البريطانية إلى أنه "إذا استمرت روسيا في خسارة الطائرات بدون طيار بالمعدل الحالي، فإن قدراتها الاستطلاعية ستتدهور بشكل أكبر مما يؤثر سلبًا على الفعالية التشغيلية".

وفي مؤشر على حاجة روسيا الملحة لتعزيز جهودها الحربية في أوكرانيا، قال البرلمان، الجمعة، إنه سيدرس مشروع قانون يسمح للروس الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما والأجانب الذين تزيد أعمارهم على 30 بالالتحاق بالجيش.

وتتحدث تقارير غربية عن خسائر واسعة في الأفراد والمعدات في الحرب الأوكرانية المستمرة منذ 86 يوما، ما دفع المحللين العسكريين الغربيين إلى القول بأنها بحاجة ماسة إلى حشد المزيد من الجنود.