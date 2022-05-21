عاجل.. زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب شرقي تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، الجمعة، شرقي تركيا.



جاء ذلك بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان أن الزلزال وقع في قضاء "هوزات" التابع لولاية "طوجالي" شرقي تركيا، على عمق 6.99 كم تحت سطح الأرض.

وذكر بيان صادر عن الولاية أن الهزة وقعت في قرية "آلانجيق" التابعة للقضاء المذكور، وشعر بها العديد من المناطق المحيطة، لافتًا إلى عدم وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء ذلك.

ويأتي هذا الزلزال ضمن سلسلة من الهزات التي ضربت البلاد مؤخرًا تراوحت بين 3.9 و4.9 درجة.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999 وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة 1034 آخرين.