شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسي: تحرير مجمع آزوفستال الصناعي كاملًا شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الجيش الروسي، في الساعات الأولى من صباح السبت، أنه "حرر بالكامل" مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية بجنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشنكوف: "منذ 16 مايو، استسلم 2439 نازيا من (كتيبة) آزوف وجنود أوكرانيون محاصرون في المصنع. اليوم، 20 مايو، استسلمت المجموعة الأخيرة المؤلفة من 531 مقاتلا".

وأضاف أنّ "منشآت الموقع تحت الأرض حيث كان يختبئ المقاتلون، باتت تحت السيطرة التامّة للقوّات المسلّحة الروسيّة"، مشيرًا إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبلّغ من وزير الدفاع سيرغي شويغو "انتهاء عمليّة التحرير الكامل لمجمّع (آزوفستال) ومدينة ماريوبول".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن المقاتلين المتحصنين في مصنع آزوفستال تلقوا أوامر واضحة بإمكانية خروجهم وإنقاذ حياتهم.