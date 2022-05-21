شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في أمريكا.. 40 دولة تحضر اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي،الجمعة، إن "واشنطن ستنظم مؤتمراً مع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا المشكلة حديثاً، يوم الإثنين.



وقال كيربي إن "ممثلي حوالي 40 دولة ستحضر الاجتماع الذي يستضيفه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر الفيديو كونفرانس".

وكان أوستن قد وجه الدعوة لشركاء دوليين لحضور اجتماع في قاعدة رامستين الجوية الأمريكية لبحث تقديم مساعدات إلى أوكرانيا في أواخر أبريل(نيسان) الماضي، قبل أن يقترح اجتماع المجموعة بشكل شهري.

وأضاف كيربي إن المجموعة تنمو حالياً حيث طلبت عدة دول لم تكن حاضرة في الاجتماع الأول الانضمام إلى المجموعة.