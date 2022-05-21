شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات بين محتجين والشرطة قبل انطلاق دافوس في سويسرا.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اشتبك عشرات المحتجين المناهضين للرأسمالية مع الشرطة في زوريخ الجمعة قبل الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس، التي ستبدأ يوم الأحد.



وتهد المظاهرة الممنوعة وشعارها "حطموا المنتدى الاقتصادي العالمي" حدث دوري في المركز المالي السويسري قبل تجمع النخبة الاقتصادية والسياسية على مسافة نحو 120 كيلومترا في دافوس.

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل، والكرات المطاطية لتفريق المحتجين في وسط المدينة.