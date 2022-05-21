الولايات المتحدة تشطب خمس منظمات من قائمة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

شطبت الحكومة الأمريكية 5 منظمات من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، من بينها منظمة ايتا القومية بإقليم الباسك.



يذكر أن ايتا هي منظمة قومية وانفصالية بإقليم الباسك تنشط بشكل أساسي في إسبانيا وفرنسا وتأسست عام 1959 .

وبجانب ايتا، رفعت الحكومة الأمريكية كلا من طائفة "اوم" اليابانية، والجماعة الإسلامية من مصر ومجلس شورى المجاهدين من قطاع غزة وجماعة "كاهانا حي" اليهودية المتطرفة، من قائمة المنظمات الإرهابية.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مراجعة اعتيادية اظهرت أن هذه المنظمات لم تعد متورطة في أنشطة إرهابية ولم تعد لديها القدرة أو النية للقيام بذلك.

ولا تزال المنظمات الخمس مدرجة على قائمة سوداء أخرى للحكومة الأمريكية لضمان عدم قدرتها على الوصول إلى أموال مجمدة.

وشنت ايتا كفاحا دً دموياً سعياً لتأسيس دولة باسك مستقلة في إسبانيا لعدة عقود، مما تسبب في مقتل نحو 800 شخص وإصابة 2600 شخص آخرين، خلال 3 آلاف هجوم شنته المنظمة.

وأعلنت المنظمة وقف إطلاق النار من جانب واحد في عام 2010 ثم أعلنت في عام 2018 أنها "حلت تماما كل هياكلها".