الرئيس ماكرون يعبر عن "صدمة" الفرنسيين بعد الجريمة العنصرية في بافالو الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال أمس الجمعة، مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن "صدمة" الشعب الفرنسي و"تأثره" بعد الجريمة العنصرية التي راح ضحيتها عشرة أشخاص في مدينة بافالو.



وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ ماكرون "ذكّر بالتزامه مواصلة مكافحة الكراهية والتطرّف العنيف، بما في ذلك على الإنترنت"، مشيرة في هذا الإطار إلى "نداء كرايستشيرش" وهو حركة دولية ضد التطرف على الإنترنت وإلى قانون في الاتحاد الأوروبي يفرض على المنصات الرئيسية مكافحة المحتوى غير القانوني في شكل أفضل.

وكان رجل أبيض مسلح ببندقية هجومية قتل عشرة أشخاص سود في سوبرماركت في بافالو في "جريمة عنصرية مدفوعة بالحقد" بحسب السلطات.

وأوقِف مطلق النار بايتون جندرون البالغ 18 عاماً في مكان الواقعة، في حي غالبية سكّانه من السود.

وقبل ارتكاب الجريمة نشر الجاني وثيقة عرف فيها عن نفسه بأنه "فاشي" و"عنصري" و"معاد للسامية" ويؤمن بنظرية "الاستبدال العظيم".