الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء ألبانيا وسريلانكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الجمعة، اتصالين من رئيسي وزراء ألبانيا إيدي راما، وسريلانكا رانيل ويكريميسينغه.



وقدم رئيسا وزراء ألبانيا وسريلانكا للشيخ محمد بن زايد آل نهيان خالص التعازي والمواساة في وفاة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

كما هنأ رئيسا وزراء ألبانيا وسريلانكا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين بلديهما ودولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمشاعرهما الطيبة تجاهه وتجاه دولة الإمارات وشعبها في هذا المصاب الأليم.

وعبر عن تمنياته لهما موفور الصحة والعافية ولبلديهما وشعبيهما الصديقين دوام الاستقرار والنماء.