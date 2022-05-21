دولة الإمارات تترأس الاجتماع الـ"28" للجنة التعدين بالدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ترأست دولة الإمارات الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.



ومثل الدولة في الاجتماع خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس علي قاسم المدير العام لمـؤسسـة الفجيرة للمـوارد الطبيعية إلى جانب عدد من المعنيين والمسؤولين بقطاع الثروة المعدنية بالدول العربية.

وقال المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة، إن المنظمة أعدت "المبادرة العربية للمعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة" التي تم الموافقة عليها خلال الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية الذي عقد بالرياض يناير الماضي، لمواكبة النظرة المستقبلية للعالم القائمة على التحول نحو الطاقة النظيفة والتعامل مع تغير المناخ والتطور التكنولوجي.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى دعوة الدول العربية لتكثيف عمليات البحث والتنقيب عن هذه المعادن الاستراتيجية والعمل على زيادة قيمتها الاقتصادية من خلال تشكيل لجنة عربية تضم مسؤولين ومختصين من الوزارات المعنية تحت مسمى اللجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة.

وأضاف الصقر أن المنظمة وبالإضافة إلى هذه الأنشطة تقوم حاليا بتطوير منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية "APIP.online" التي أعدتها المنظمة بجهودها الذاتية من أجل دعم منظومة الصناعة والتعدين وتعزيز التجارة العربية البينية، لتتماشى مع التوجهات الحديثة نحو التحول الرقمي.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات شملت متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابع والعشرين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، وعرض نشاط المنظمة في قطاع التعدين خلال الفترة ما بين اجتماعي اللجنة ونتائج وتوصيات الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية الذي عقد بالرياض يناير 2022.

وشمل جدول أعمال اللجنة مناقشة نتائج وتوصيات المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية الذي عقد بإمارة الفجيرة خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير/شباط الماضي إلى جانب عرض حول قطاع التعدين بمنصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية، واللجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة بالإضافة إلى استعراض مشروع برنامج عمل المنظمة في قطاع الثروة المعدنية للعامين 2023- 2024.