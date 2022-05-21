محمد بن سلمان يؤكد تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية وفرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا، من إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي.



وعبر الأمير محمد بن سلمان، في بداية الاتصال، عن التهنئة لرئيس الجمهورية الفرنسية بإعادة انتخابه.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ، والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا عام 2019 نحو 36 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وسجل حجم الصادرات الفرنسية التي استوردتها السعودية عام 2019 بلغ نحو 20 مليار دولار، فيما بلغ حجم صادرات السعودية إلى فرنسا نحو 15.9 مليار دولار.

وعن أهم السلع التي استوردتها الرياض من باريس، هي السيارات وقطع غيارها بقيمة 6 مليارات دولار، تليها منتجات الصيدلة والأدوية بأكثر من 2 مليار دولار.

وعلى الجانب الآخر استوردت فرنسا منتجات معدنية من السعودية بقيمة 14.7 مليار دولار خلال عام 2019.