أمريكا: نحث القادة السياسيين في ⁧‫لبنان‬⁩ على العمل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حثت الولايات المتحدة القادة السياسيين في لبنان على العمل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد.



وأصدرت الخارجية الأمريكية مساء الجمعة جاء فيه، إننا نشارك المخاوف بشان مزاعم شراء الأصوات والمحسوبية في انتخابات لبنان، ونطالب السياسيين بالتغيير، والعمل بجد لإنقاذ الاقتصاد.

وقال مصدران وزاريان لرويترز في وقت سابق، الجمعة، إن مجلس الوزراء اللبناني أقر خطة طال انتظارها للتعافي المالي في آخر جلسة، وذلك بعد 3 سنوات من الأزمة المالية في البلاد.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

وكشفت رويترز في وقت لاحق عن وثيقة، خطة حكومة لبنان للتعافي من الأزمة المالية، والتي تضمنت ما يلي، إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، إعادة رسملة المصارف القابلة للاستمرار بالتوازي مع حلّ المصارف غير القابلة للاستمرار، التنفيذ يتطلب مساهمات كبيرة من قبل مساهمي المصارف والدائنين من غير أصحاب الودائع.

بجانب حل كافة المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر 2022، وإلغاء تعددية أسعار الصرف الرسمية، حيث يكون هناك سعر صرف رسمي يحدد على منصة صيرفة، الطلب من المساهمين السابقين أو الجدد أو كليهما الالتزام بضخ رأس مال جديد في المصارف.

وتوصل لبنان في أبريل/نيسان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو 3 مليارات دولار.