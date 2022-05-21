الرئيس التونسي يكلف القانوني الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد.



صدر القرار الرئاسي، الجمعة، ونشر بالجريدة الرسمية مرسوم أحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

والصادق بلعيد هو أستاذ قانون عام من مواليد سنة 1939 وهو معروف بعدائه الشديد لحركة لنهضة الإخوانية ورفض العمل معهم، وانتقد في السابق بشدة دستور 2014.

والخميس، ترأس الرئيس التونسي، بقصر قرطاج، اجتماع مجلس وزراء الأسبوعي والذي خصص للتداول بشأن مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية لبناء الجمهورية الجديدة.

وناقش أيضا الاجتماع مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى استفتاء.

وسبق أن دعا الرئيس قيس سعيد التونسيين إلى المشاركة في استفتاء 25 يوليو/تموز المقبل (الاستفتاء على الدستور) "لبناء الجمهورية الجديدة".

كما سبق أن أكد أن المشاركة في لجنة تأسيس الجمهورية الجديدة (لجنة صياغة الدستور) مفتوحة لكل من ساند مسار التصحيح في 25 يوليو/تموز الماضي.

سعيد قال أيضا إن اللجنة العليا ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.