وكالة أنباء سوريا: الدفاع الجوي يعترض صاروخًا في سماء ريف العاصمة دمشق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت سوريا، أن دفاعاتها الجوية تصدت لـ"قصف إسرائيلي" على ريف العاصمة دمشق.



وقالت وكالة الأنباء السورية إن "دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة دمشق".

وأكدت الوكالة أن "الدفاع الجوي اعترض صاروخًا في سماء ريف العاصمة دمشق".

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "انفجارات متتالية هزت دمشق، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية بمحيط العاصمة".

ونقلت وزارة الدفاع السورية عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل نفذت "عدوانا" بصواريخ أطلقت من هضبة الجولان المحتلة واستهدفت جنوب دمشق مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص ووقوع بعض الخسائر المادية.

وغالبا ما تقول إسرائيل إنها تستهدف موالين لإيران في سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أحصى خلال عام 2020 39 ضربة استهدفت خلالها الأراضي السورية.