قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بمدينة الزاوية غربي ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اندلعت اشتباكات في وقت متأخر من ليل الجمعة بين المليشيات بمدينة الزاوية غربي ليبيا أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.



وقالت مصادر ميدانية إن الاشتباكات اندلعت بين المليشيات بالأسلحة الثقيلة 14.5 بوصة وقواذف الآر بي جي في منطقة الحارة وشعبية الرزاقة بمدينة الزاوية، وفقا للعين.

.وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية تؤكد أن الاشتباكات وقعت بين مجموعة المليشياوي "ضيف جموم" - غير معروف التبعية - إلا أنه كان ناشطا إبان حرب طرابلس عام 2019 في التعاون مع المرتزقة السوريين- ومجموعة محمود بن رجب، وهو مليشياوي بارز في المدينة.

وتشير المصادر إلى أن الحصيلة الأولية للاشتباكات حتى الآن في مدينة الزاوية 3 قتلى و4 مصابين.

ومؤخرا رُصد نشاطا لتنظيم داعش الإرهابي في المدينة، وصل إلى حد وضع الكمائن في الطريق العام.

وصباح الجمعة هاجمت مليشيات تابعة لمدينة الزاوية بقيادة محمد بحرون الملقب بـ"الفار" مقر جهاز المخابرات الرئيسي بتاجوراء، وسرقة الملفات التي تخص عناصر "داعش" الإرهابي في الجنوب وتحركاتهم واسمائهم، و نحو مليون و600 ألف دينار من مصرف الجمهورية الموجود داخل المقر.

ويشهد الغرب الليبي توترا أمنيا عقب قيام رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بإجراء تغييرات على مستويات عليا بجهاز الاستخبارات العسكرية، وأخرى بجهاز المخابرات العامة عقب محاولة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا دخول العاصمة طرابلس، لممارسة مهامه منها.