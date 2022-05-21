وكالة: كيربي سيتولى منصب منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وكالة رويترز أن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي سيتولى منصب منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض.



وكانت شبكة "سي إن إن" قد أشارت إلى أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سيترك منصبه لتولي وظيفة تتعلق بالتواصل في البيت الأبيض.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه، قوله إن المتحدث باسم البنتاجون سينتقل قريباً إلى البيت الأبيض.

وأضافت:"ما زال يجري وضع التفاصيل في صورتها النهائية، ومن المتوقع أن يتولى كيربي دوراً بارزاً على صعيد اتصالات السياسة الخارجية مع مجلس الأمن القومي"، لافتة إلى أنه أصبح وجهاً بارزاً للإدارة وسط العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولن يعقد كيربي جلسات إحاطة إعلامية في البيت الأبيض بصفة دورية، وفقاً للخطة الحالية، ولكنه سيساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على المنصة عند الحاجة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أول من أشار إلى انتقال كيربي إلى البيت الأبيض.

شوهد كيربي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي وهو يقوم بجولة في الجناح الغربي.

وقال لأشخاص إنه على الرغم من السنوات التي قضاها في الخدمة الحكومية، فهذه المرة الأولى التي يوجد فيها هناك.

وذكر مصدر أن كيربي التقى الرئيس جو بايدن خلال الأيام الأخيرة لمناقشة دوره.

وكانت "سي إن إن" ذكرت أن كيربي كان مطروحاً للمناقشة ليحل محل جين ساكي كمتحدث صحفي للبيت الأبيض، ولكن المنصب شغلته في نهاية المطاف كارين جون بيير.