اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
تنطلق اليوم السبت، امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022، لطلاب الشهادة الإعدادية.
ويؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، في تمام الساعة 9 صباحًا، وسط إجراءات احترازية مشددة.
وتبدأ الامتحانات اليوم السبت 21 مايو حتى الخميس 26 مايو 2022، على النحو التالي:
السبت 21 مايو:
اللغة العربية والخط والإملاء
الأحد 22 مايو:
الدراسات الاجتماعية
التربية الدينية
الاثنين 23 مايو:
الجبر والإحصاء
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الثلاثاء 24 مايو:
اللغة الأجنبية
الأربعاء 25 مايو:
الهندسة
التربية الفنية
الخميس 26 مايو:
العلوم