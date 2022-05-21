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اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تنطلق اليوم السبت، امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022، لطلاب الشهادة الإعدادية.

ويؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، في تمام الساعة 9 صباحًا، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وتبدأ الامتحانات اليوم السبت 21 مايو حتى الخميس 26 مايو 2022، على النحو التالي:

السبت 21 مايو:

اللغة العربية والخط والإملاء

الأحد 22 مايو:

الدراسات الاجتماعية

التربية الدينية

الاثنين 23 مايو:

الجبر والإحصاء

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 24 مايو:

اللغة الأجنبية

الأربعاء 25 مايو:

الهندسة

التربية الفنية

الخميس 26 مايو:

العلوم

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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