حدث ليلاً| كواليس سقوط "مستريح كرداسة" المسن.. وأول تعليق من الصحة بشأن "جدري القرود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بعد رفعها من قوائم الإرهاب الأمريكية.. ننشر قائمة بأبرز جرائم الجماعة الإسلامية

أعلنت الخارجية الأمريكية، شطب 5 تنظيمات من لائحة الإرهاب، بينها الجماعة الإسلامية في مصر، وهي المسؤولة عن اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات.

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هارب من ٥٤ حكم نصب.. كواليس سقوط "مستريح كرداسة" المسن

لم تدخر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الجهد استجابة لاستغاثة ضحايا المتهم خالد السمان والمعروف إعلاميا بـ"مستريح كرداسة" فانطلقت مأموريات تتعقبه حتى سقط في قبضة الشرطة.

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جدري القرود.. أول تعليق رسمي من الصحة بشأن موقف مصر من الإصابات

أكدت وزارة الصحة والسكان، متابعتها بشكل دقيق للوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس "جدري القرود" الذي انتشر في عدد من الدول الأوروبية، مشددة على أنه لا توجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بالفيروس.

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نشرها عبر تيك توك.. ضبط شخص يصور السيدات أثناء استقلالهن المواصلات في إمبابة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخص نشر فيديوهات عبر تطبيق تطبيق "تيك توك" لإحدى السيدات "تم تصويره خلسة" أثناء إستقلالها إحدى سيارات الأجرة.

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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تكشف أبرز عوارض "جدري القردة"

كشفت المركز الأمريكية لمكافحة الأمراض، عن أبرز عوارض "جدري القردة" ، وذلك بعد ان شق المرض النادر طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أبلغ عن حالة إصابة بـ"جدري القردة"، بعد دخول مريض إلى المستشفى في ولاية ماساتشوستس، وكان المريض قد سافر أخيرًا إلى كندا مستخدمًا وسائل نقل خاصة.

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تسبب أضرارًا للعين.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها الكرة الأرضية اليوم (فيديو)

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، مرور كوكب عطارد بالقرب من الشمس، اليوم السبت، من منظورنا على الأرض عند الساعة 10:12 مساءً بتوقيت مكة، وسيفصل بينهما حوالي درجة وهذا سيجعله غير مرصود تمامًا لعدة أسابيع، إذ سيكون مطموسًا في وهج الشمس.

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كوريا الشمالية تسجل نحو 220 ألف إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

قالت كوريا الشمالية اليوم السبت إنها سجلت نحو 220 ألف إصابة بالحمى وحالة وفاة أخرى، بعد تسعة أيام من الإعلان عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في البلاد.

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وزير الخارجية الأمريكي يرافق بايدن خلال زيارته إلى اليابان

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، في زيارة تستمر حتى 24 مايو الجاري؛ لمرافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول زيارة رسمية له لآسيا.

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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لليوم الرابع على التوالي إلى أقل من 30 ألف إصابة، مع تأجيل الحكومة خطة لتخفيف المزيد من القيود الخاصة بمكافحة الفيروس.

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