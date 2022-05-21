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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تراجع الإصابات الجديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لليوم الرابع على التوالي إلى أقل من 30 ألف إصابة، مع تأجيل الحكومة خطة لتخفيف المزيد من القيود الخاصة بمكافحة الفيروس.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 23 ألفا و462 إصابة بكوفيد-19، من بينها 11 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و938 ألفا و399 إصابة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و911 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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