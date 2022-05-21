وزير الخارجية الأمريكي يرافق بايدن خلال زيارته إلى اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، في زيارة تستمر حتى 24 مايو الجاري؛ لمرافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول زيارة رسمية له لآسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الجمعة، إن بلينكن سيلتقي خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، ويحضر قمة قادة الرباعية الدولية في طوكيو.

وأضاف أن الوزير الأمريكي سوف يجتمع كذلك مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا، حيث يبحثان استجابة ورد العالم على الحرب المستمرة التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، ويناقشان تصرفات كوريا الشمالية "التي تزعزع الاستقرار بصورة متزايدة"، إضافة إلى بحث التعاون بين اليابان والولايات المتحدة في ظل اللجنة الاستشارية الجديدة للسياسات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية الإقليمية.

وأوضح أن بلينكن سينضم إلى الرئيس بايدن في إطلاق الإطار الاقتصادي للمنطقة التجارية الحرة على المحيطين الهادئ والهندي وتحديات القرن الحادي والعشرين من الناحية الاقتصادية.

ونبه برايس إلى أن بلينكن سيؤكد على الدور المركزي للتحالف بين الولايات المتحدة واليابان باعتبار ذلك حجر الزاوية للسلام والأمن والرخاء في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وحول العالم.