شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 23 في إعصار نادر شمال ميشيغان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب إعصار نادر شمال ميشيغان يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 23 آخرين أثناء انقلاب المركبات وانتشال أسطح المباني وسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء.

وضرب الإعصار مدينة جايلورد ، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 4200 شخص وتقع على بعد 230 ميلاً شمال غرب ديترويت، في حوالي الساعة 3:45 مساءً.

وقال بريان لوسون، المتحدث باسم مونسون للرعاية الصحية، إن مستشفى جايلورد-أوتسيغو التذكاري كان يعالج 23 شخصًا أصيبوا جراء الإعصار وأبلغ عن مقتل شخص واحد.

ولم تُعرف ظروف المصابين ولا اسم المتوفى.

وأوضح جيم كيسور ، عالم الأرصاد الجوية في جايلورد في خدمة الطقس الوطنية، إن الرياح الشديدة غير شائعة في هذا الجزء من ميشيغان، حيث أن آخر مرة تعرضت فيها جايلورد لعاصفة رياح شديدة كانت في عام 1998.