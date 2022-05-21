عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اللقاء الأول.. نووي بيونج يانج على مائدة مباحثات بايدن وسوك يول

السبت 21 مايو 2022

الخليج 365

كشف مسؤول أمريكي جدول أعمال مائدة المباحثات الثنائية بين الرئيس جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول.



وقال المسؤول الأمريكي إن بايدن وسوك يول سيناقشان التعاون النووي والخطر الذي تمثله كوريا الشمالية خلال اجتماعهما الثنائي الأول السبت.

وأضاف المسؤول الكبير في إدارة بايدن أن واشنطن مستعدة للدبلوماسية مع كوريا الشمالية ومستعدة للعمل مع دول أخرى في المنطقة للمساعدة في قضايا منها وضع جائحة كوفيد-19 "الخطير للغاية" في البلاد.

ووصل الرئيس الأمريكي، إلى كوريا الجنوبية، الجمعة، في المحطة الأولى من أول جولة يقوم بها بآسيا منذ توليه منصبه.

وكان في استقباله بالقاعدة الجوية الأمريكية في أوسان وزير الخارجية الكوري الجنوبي باك جين والقائد العام للقوات الأمريكية في كوريا بول لاكاميرا، ومسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون آخرون.

والتقى بايدن مع رئيس كوريا الجنوبية في مصنع تابع لشركة سامسونج للإلكترونيات، قبل يوم حافل بالأحداث والمناسبات .

وستشهد الزيارة أول لقاء بين الزعيمين، وتولى يون منصبه في 10 مايو/أيار، وتعهد بتوثيق أواصر العلاقات مع واشنطن.

ويأمل الرئيس الكوري الجنوبي في الحصول على تأكيدات من بايدن بأن تعزز الولايات المتحدة قوة الردع في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية، مع توسيع نطاق التحالف المستمر منذ عقود للتصدي لقضايا أخرى.

ومن المتوقع أن يطرح بايدن موضوع مواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.