شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": زوال عضوية من لم يسدد الاشتراكات السنوية عن هذه المدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيسى أبو عيسى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه سيتم زوال عضوية النقابة من لم يسدد الاشتراكات السنوية عن أعوام 2017 و 2018 و 2019، إذا انقضى شهر يونيو بدون سداد الاشتراكات السنوية.

وناشد عيسى أبو عيسى، المحامين بسرعة سداد الاشتراكات حتى لا تزول عضويتهم بقوة القانون.

وكان مجدى سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، أعلن من قبل أنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة 12 تم تكليف لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين بمراجعة جدول القيد في الفترة من 15/3/2022 إلى 17/5/2022، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة هذه الفترة، وأسفرت النتائج عن اسقاط القيد عن 373 محاميًا، حيث وضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.

يذكر أن مجدي سخى، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، والقائم بأعمال النقيب العام، أعلن من قبل عن فتح باب الترشح على منصب النقيب العام في 16/7/2022؛ على أن تجرى الانتخابات في 4/9/2022.

وتابع: "الموضوع الثاني الذي تم طرحه للمناقشة، هو عرض الموقف المالي للنقابة خلال الفترة من أول عام 2022 وحتى اليوم، مؤكدًا على أن الموقف المالي للنقابة مطمئن جدًا ومحترم، ولا خوف على نقابة المحامين، والمسائل كلها منضبطة والإجراءات تجرى بشفافية كاملة".

وأضاف: على الرغم من أن قانون المحاماه أعطى الحق لمجلس النقابة بأن يجتمع كل 15 يوما، إلا أنني طلبت من السادة الأعضاء الاجتماع كل أسبوع، وذلك نظرًا لكثرة الأعمال خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه تقدم بعض الأعضاء بطلبات للمناقشة، ولكن لضيق الوقت تم إرجاؤها إلى الاجتماع القادم، منوهًا إلى أن الاجتماع انتهى بمشاركة جميع الأعضاء برأيهم في الموضوعات التي طرحت على المجلس، معربًا عن سعادته بوجود حالة توافق بين أعضاء المجلس وحرصهم على مصالح المحامين، وعلى أن تقوم النقابة بدورها، وأن المسائل تسير بشكل محترم بما يصب في مصلحة المحامين.