عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد بن سلمان وماكرون يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وباريس

السبت 21 مايو 2022

الخليج 365

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون علاقات الشراكة بين البلدين.



جاء ذلك عقب اتصالا هاتفيا تلقاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، من الرئيس الفرنسي الجمعة.

وعبر ولي العهد السعودي، في بداية الاتصال عن التهنئة للرئيس الفرنسي بإعادة انتخابه.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.

وينكب الرئيس الفرنسي الذي بدأ ولاية ثانية على رسم الخطوط العريضة لحكومته المقبلة، وهي عملية حساسة في إعادة تشكيل المشهد السياسي.

مع انتخابات تشريعية مرتقبة في يونيو، أعطى ماكرون أول المؤشرات، فقد عيّن، الإثنين رئيسة للوزراء هي إليزابيت بورن التي شغلت مناصب وزارية عدة مرات وتميل إلى اليسار لكنها تعد تكنوقراط أكثر مما هي سياسية.