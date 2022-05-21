بعد 11 عامًا ابننا عند ربنا.. القصة الكاملة لوفاة "طفل العناية المركزة" في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:
صدمة كبيرة عاشتها أسرة الطفل عبد الرحمن محمد حسين القليوبي، عمره 21 يوم، والذي توفي داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد ولادته بضمور في القلب، وطلب الأطباء نقله من رشيد غلي المنصورة لإجراء جراحة له، وكانت الصدمة عندما دخلت والدته حجرة العناية المركزة بالمستشفى ووجدت المخلفات الطبية متناثرة في المكان وصرخة متهمة إدارة المستشفى بالإهمال في النظافة التي تسببت في وفاة الطفل.
قال حسن الشناوي، خال الطفل عبد الرحمن، إن الطفل تمت ولادته بعد 11 سنة من عدم الإنجاب، وسبق أن ولدت أختي طفل وتوفي، وبعد 11 عام حملت في الطفل وأنجبته إلا أنه منذ ولادته في 28 أبريل 2022 وهو يعاني مشكلة صحية بضمور في القلب، وكنا نعرف أن حالة الطفل سيئة، ووقف بجوارنا كبار الأطباء ولم يقصروا معنا ومنهم الدكتور الجراح أحمد عبد العليم.
وأضاف الشناوي أن الأطباء قرروا نقل الطفل من محافظة البحيرة إلي مدينة المنصورة يوم الأحد الماضي لإجراء جراحة له، وبالفعل نقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى الخاص، وأجريت له العملية وظل في غرفة العمليات لمدة 7 ساعات، وكان عشمنا في ربنا كبير.
وأشار إلي أنهم أبلغونا بوفاة الطفل صياح يوم الخميس وكانت الصدمة الكبيرة عندما دخلنا إلى غرفة العناية المركزة والتي المفروض أن تكون أعلي مستوي من النظافة، فوجدنا المخلفات الطبية منتشرة في كل مكان، وهذا ظاهر في الفيديو الذي صورته بل أن الممرضة كان تحاول أن تداري علي الكاميرا حتى لا تظهر المخلفات الطبية، وطفل في هذه الحالة السيئة ويتم وضعه في مكان ملوث والاسم عناية مركزة فهذه كانت صدمتنا.
وتابع: رأينا منظرًا لا يرضي أحدًا، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في إدارة المستشفى، والعاملين فيها، وابننا عند ربنا ولكن نتمنى ألا يتكرر ما حدث معنا مع أي طفل آخر.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو تظهر فيه أم في حالة من الانهيار الشديد بغرفة عناية مركزة داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمنصورة، وتستغيث بالمسئولين وهي تؤكد أن وفاة ابنها نتيجة الإهمال في النظافة بالمستشفى علاوة علي تعطل أجهزة الحضانة في المستشفى الخاص.