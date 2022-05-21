بعد 11 عامًا ابننا عند ربنا.. القصة الكاملة لوفاة "طفل العناية المركزة" في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

صدمة كبيرة عاشتها أسرة الطفل عبد الرحمن محمد حسين القليوبي، عمره 21 يوم، والذي توفي داخل ‏أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد ولادته بضمور في القلب، وطلب ‏الأطباء نقله من رشيد غلي المنصورة لإجراء جراحة له، وكانت الصدمة عندما دخلت والدته حجرة العناية ‏المركزة بالمستشفى ووجدت المخلفات الطبية متناثرة في المكان وصرخة متهمة إدارة المستشفى بالإهمال ‏في النظافة التي تسببت في وفاة الطفل.‏

قال حسن الشناوي، خال الطفل عبد الرحمن، إن الطفل تمت ولادته بعد 11 سنة من عدم الإنجاب، وسبق ‏أن ولدت أختي طفل وتوفي، وبعد 11 عام حملت في الطفل وأنجبته إلا أنه منذ ولادته في 28 أبريل ‏‏2022 وهو يعاني مشكلة صحية بضمور في القلب، وكنا نعرف أن حالة الطفل سيئة، ووقف بجوارنا ‏كبار الأطباء ولم يقصروا معنا ومنهم الدكتور الجراح أحمد عبد العليم.‏

وأضاف الشناوي أن الأطباء قرروا نقل الطفل من محافظة البحيرة إلي مدينة المنصورة يوم ‏الأحد الماضي لإجراء جراحة له، وبالفعل نقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى الخاص، وأجريت له العملية ‏وظل في غرفة العمليات لمدة 7 ساعات، وكان عشمنا في ربنا كبير.‏

وأشار إلي أنهم أبلغونا بوفاة الطفل صياح يوم الخميس وكانت الصدمة الكبيرة عندما دخلنا إلى غرفة ‏العناية المركزة والتي المفروض أن تكون أعلي مستوي من النظافة، فوجدنا المخلفات الطبية منتشرة في ‏كل مكان، وهذا ظاهر في الفيديو الذي صورته بل أن الممرضة كان تحاول أن تداري علي الكاميرا حتى ‏لا تظهر المخلفات الطبية، وطفل في هذه الحالة السيئة ويتم وضعه في مكان ملوث والاسم عناية مركزة ‏فهذه كانت صدمتنا.‏

وتابع: رأينا منظرًا لا يرضي أحدًا، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في إدارة المستشفى، والعاملين ‏فيها، وابننا عند ربنا ولكن نتمنى ألا يتكرر ما حدث معنا مع أي طفل آخر.‏

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو تظهر فيه أم في حالة من الانهيار الشديد بغرفة عناية ‏مركزة ‏داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمنصورة، وتستغيث بالمسئولين وهي تؤكد أن وفاة ابنها نتيجة ‏الإهمال في النظافة بالمستشفى علاوة علي ‏تعطل أجهزة الحضانة في المستشفى الخاص.‏