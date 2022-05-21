مساع بريطانية – تركية لفتح طرق الإمداد أمام مخزونات الحبوب الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تتواصل الجهود العالمية للإفراج عن مخزونات الحبوب الأوكرانية، وإعادتها الى الأسواق العالمية، فيما تستمرّ المخاوف من أزمة غذاء عالمية قد يتسبب بها شح الامدادات جرّاء استمرار الحرب في أوكرانيا، وبعد قرار الهند حظر صادراتها من القمح بسبب موجة حر أضرّت بالمحصول.

في هذا الإطار، أفاد متحدث باسم داوننج ستريت بأنّ رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” اتفق خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” على العمل على فتح طرق الإمداد لمخزونات الحبوب الأوكرانية للحد من ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء.

وقال جونسون لأردوغان أيضا إن فنلندا والسويد ستكونان إضافتين مهمتين إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف المتحدث باسم جونسون أنّ رئيس الوزراء طلب أيضا من أردوغان خلال الاتصال العمل مع نظرائه في السويد وفنلندا وحلف شمال الأطلسي، لمعالجة أي مخاوف قبل قمة تعقد في مدريد الشهر المقبل،لافتًا الى أن بريطانيا مستعدة لتقديم الدعم.

وتصدّر أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، معظم بضائعها عبر موانئها البحرية، لكن منذ الغزو الروسي اضطرت كييف للتصدير عن طريق القطارات أو عبر موانئها الصغيرة المطلة على نهر الدانوب.

وناشد “ديفيد بيزلي” مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا : “إذا كان لديك قلب، فرجاء فتح هذه الموانئ”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” إلى اتخاذ خطوات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها روسيا، للسماح بتصدير القمح وتجنب أزمة عالمية في الغذاء.

الى ذلك،نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها الخميس إنه إذا استجابت موسكو لنداء الأمم المتحدة لفتح موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، فسيتعين أيضا النظر في رفع العقوبات المفروضة على روسيا.