شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: روسيا قصفت مركزا ثقافيا في «لوزوفا» شرقي البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باللائمة على روسيا لشن هجوم صاروخي على مركز ثقافي شرقي أوكرانيا أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

وكتب زيلينسكي على موقع تليجرام الإخباري مساء اليوم الجمعة قائلا إن طفلا يبلغ من العمر 11 عاما أصيب أيضا بجروح في قصف المركز القائم بمدينة لوزوفا الواقعة في منطقة خاركيف.

وقال زيلينسكي: "لقد اتخذ المحتلون الثقافة والتعليم والإنسانية على أنها عناصر معادية لهم".

وأضاف أن مثل هذه الهجمات هي "غباء مطلق" وهي "شر" كذلك.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو على حسابه أظهر سقوط صاروخ على المدينة، ثم شوهدت سحابة ضخمة من الدخان.