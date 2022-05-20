شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الطيران بمطار جنيف لمدة ساعتين بسبب حريق قريب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق شب بالقرب من مطار جنيف اليوم الجمعة، بعد أن توقفت حركة الإقلاع والهبوط لحوالي ساعتين بمحور الطيران السويسري.

وقال المتحدث باسم المطار إيجناسي جينيرات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم استئناف الرحلات عند الساعة السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش)، بعد أن تسبب دخان كثيف لتعليق حركة الطيران عند الساعة 35ر5 مساء.

وقال المتحدث إن الحريق بدأ في موقع تشييد حيث يتم بناء مركز للاجئين، مؤكدا أن المبنى لا يقع ضمن أراضي المطار.