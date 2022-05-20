الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي يحثان لبنان على إجراء "إصلاحات هيكلية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مايو 2022

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كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، دعوتهما إلى القيام بـ“إصلاحات هيكلية“ في لبنان، في ختام الانتخابات البرلمانية التي نظمت، الأحد، في هذا البلد.



وأعلنت الرئاسة الفرنسية في ختام اتصال هاتفي بين ماكرون وولي العهد السعودي ”لقد أكدا مجددًا ضرورة تطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإنهاض البلاد والتي ينتظرها الشعب اللبناني، والمجموعة الدولية“.

وخسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد بنتيجة الانتخابات النيابية التي أجريت، الأحد، والتي سجّلت دخول مرشحين مستقلين معارضين منبثقين من الانتفاضة الشعبية التي حصلت، في 2019، إلى البرلمان للمرة الأولى، بحجم لم يكن متوقعًا.