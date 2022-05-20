أمريكا تكرر الدعوة لتحقيق شامل وشفاف بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مايو 2022

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة كررت دعوتها لإجراء تحقيق ”شامل وشفاف“ بقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.



وشدد برايس، على أن مثل هذا التحقيق ينبغي أن يتضمن تحديد المسؤول عن القتل.

وكانت صحيفة ”هآرتس“ العبرية ذكرت، أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح تحقيقًا بحادثة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عامًا)، التي فقدت حياتها خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.