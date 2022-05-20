اليونان تتهم تركيا بـ"انتهاك غير مسبوق" لأجوائها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مايو 2022

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أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، أنها قامت ”بتحرك احتجاجي“ لدى تركيا إثر ”انتهاك غير مسبوق للسيادة اليونانية من قبل طائرتين تركيتين مقاتلتين“، وفق ما نقلته، وكالة ”فرانس برس“.



وجاء في بيان وزاري أنه بأمر من الوزير نيكوس ديندياس: ”قام الأمين العام للوزارة ثميستوكليس ديميريس، بتحرك احتجاجي لدى السفير التركي في أثينا“ بعد أن ”دخلت طائرتان مقاتلتان تركيتان بشكل غير قانوني المجال الجوي اليوناني“.

واقتربت الطائرتان التركيتان من ميناء ”ألكسندروبوليس“ الواقع قرب الحدود اليونانية التركية شمال شرق اليونان ”على مسافة 2,5 ميل بحري“، بحسب النص.