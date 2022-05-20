غدًا.. 84 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تنطلق امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، غدًا السبت، بـ480 لجنة للعام و47 للمهني بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وقال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه يؤدي نحو 84 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية " العام " امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية و نحو 9 آلاف طالبة وطالبة "مهني" بـ480 لجنة للعام و 47 لجنة للمهني بمختلف مراكز وقرى المحافظة على فترتين صباحية مسائية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن الامتحانات تمتد حتى يوم الخميس 26 مايو الجاري ، مشيرًا إلى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والكفيلة لتوفير جو من الهدوء للطلاب مع ضرورة محاربة الغش وعدم السماح به تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء عصام سعد ومسائلة من يخالف ذلك بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

شدد وكيل التعليم بأسيوط، على رؤساء اللجان بضرورة الإضاءة والتهوية داخل اللجان مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظا على سلامة الطلاب.