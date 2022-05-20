صدفة كشفت لغز "خيانة العمال".. سر "الشاحن والتليفون" في مقتل شيخ العرب وابنته بالفيوم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر في محافظة الفيوم تفاصيل جديدة في واقعة مقتل أب وابنته خلال محاولة سرقة منزلهما في نجع الأصفر التابع لقرية قصر رشوان بمحافظة الفيوم.

في التفاصيل تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور قسم شرطة مركزطامية، بالعثور على "إدريس أ ع" – 63 عاما - فلاح وابنته حنان 27 عاما - ربة منزل، مقيمان بنجع الأصفر التابع للوحدة المحلية لقرية قصر رشوان مصابين بإصابات بالغة بمنطقة الرأس نتيجة الضرب بآلة حادة.

تبين من التحريات التى يقودها العقيد حسن عبد الغفار رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، والمقدم معتز اللواج مفتش مباحث مركز طامية، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم.

وأوضحت التحريات أن المجنى عليهما يقيمان بمنزل بسيط بنجع الأصفر، وأن ابن المجنى عليه يقيم بمنزل آخر بالقرب من منزل والده، وعندما ذهب إليه للاطمئنان عليه خاصة أنه لم يره فى الحقل يوم الاثنين، وجد والده وشقيقته غارقين فى دمائهما على خلفية الاعتداء عليهما بآلة حادة بالمنطقة الخلفية من الرأس.

جرى نقل المجنى عليهما لمستشفى الفيوم العام، فى حالة سيئة حيث توفيت الابنة أمس الخميس، كما لفظ الأب أنفاسه الأخيرة اليوم الجمعة داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى.

وأشارت التحريات إلى أن عاملين من عمال حصاد القمح يقيمان بنجع نصيف التابع لمركز سنورس، كانا يترددان على منزل المجنى عليه المعروف بين أبناء المنطقة بـ"شيخ العرب إدريس" لتناول طعام الإفطار يوميا بعد الأنتهاء من عملهم فى حصاد القمح، وأنه يوم الأحد الماضى حضرا إلى منزل المجنى عليهما وتناولا معهما الإفطار وحصلا على أكثر من 15 ألف جنيه قيمة حصاد القمح، وفى اليوم الثانى حضرا قبل آذان الفجر واقتحما منزل المجنى عليهما وحاولا سرقة الأموال الموجودة داخل صندوق خشبى، وعندما شعر بهما المجنى عليهما قاما بالاعتداء عليهما بآلة حادة وفرا هاربين.

وكشف المصدر أن الخيط الذي قاد رجال البحث إلى تحديد هوية الجناة، كان خط هاتف محمول جرى تتبعه، وذلك لأن الجناة حال تنفيذ الجريمة وجدا هاتفًا محمولًا كان موصولًا بـ"الشاحن الكهربائي" بالصدفة، وأخذوه معهما، وجرى تتبع الخط حتى سقوط المتهمين في يد رجال الأمن.

اعترافات أمام النيابة

جرى القبض على المتهمين، واعترفا أمام أحمد زغلول رئيس نيابة طامية، بارتكابهما الجريمة بغرض سرقة الأموال التى كان يحتفظ شيخ العرب داخل منزله، فقرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.