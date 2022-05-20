"غادة" تطلب خلع زوجها: "طلع ابن أمه وله في الدجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "غادة م."، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، للمطالبة بخلع زوجها "أحمد ك."، صاحب بازار سياحي، بعد 6 أشهر فقط من الزواج، مبررة طلبها "مدمن الخرزة الزرقة ولو نسيها يومه بيتغير".

تقول "غادة" في دعواها: تعرفت على زوجي عن طريق زيارة جامعية لمكان عمله، ارتبطنا عاطفيًا لفترة قبل الخطبة، وبعد عام تقدم لخطبتي لمدة سنة، ثم انتقلنا سويًا إلى عش الزوجية.

أكملت: اندهشت من شخصية "أحمد" بعد الزواج، وأثناء الخطبة كنت بلاحظ أفعال بسيطة، وبعد الزواج وجدت غرفتنا مليئة بلونه المفضل الأزرق، "الغريب مكان هدومه ونومه ومكتبه فيه مصحف وخرزة زرقاء مينفعش تتحرك من مكانها".

ذكرت الزوجة: شعرت باستحالة المعيشة معه بعدما لاحظت البخور بالحمام وتحدثه مع الدجالين على الانترنت، وصوته العالي بعدما علم باختفاء الخرزة الزرقاء من البيت حيث أنه يسير على نسق والدته.

وأضافت: وجدت نفسي أعيش ببيت فيه خرافات وشعوذة وبخور والقرآن في المنزل ليلا ونهارا،"طلع أبن أمه وبيعمل زيها" وحين طالبته بالطلاق رفض تمامًا.

تختتم الزوجة: تركت زوجي هاربة إلى منزل أسرتي، وبعد فترة لم يحاول فيها مصالحتي لجأت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة وأقمت دعوى خلع ضده حملت رقم 329 لسنة 2021، ولا تزال منظورة حتى الآن.