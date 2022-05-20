الارشيف / اخبار العالم

اكتشاف أول إصابة بجدري القرود في إسرائيل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

اكتشف أطباء إسرائيليون، اليوم الجمعة، أول حالة إصابة بشرية بمرض جدري القرود في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوردت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الجمعة، أنه قد "تأكدت الحالة لدى رجل وصل مؤخرا إلى إسرائيل من أوروبا الغربية".

وأضافت الصحيفة أن المريض حاليا يتواجد في عيادة في تل أبيب، كما ذكرت أن حالته لا تسبب قلقا لدى الأطباء، فهو يعاني من أعراض خفيفة، ولكنه يبقى حاليا في الحجر الصحي تحت إشراف الأطباء.

و انتشر فيروس جدري القرود في عدد من دول أوروبا الغربية في أبريل ومايو، وقد تم اكتشافه الآن في قارات أخرى، وفي المجموع، تم اكتشاف الفيروس مؤخرًا في 11 دولة على الأقل، وهي أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا