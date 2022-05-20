حاتم مات في التمرين.. غرق طفل داخل حمام سباحة في نادي بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

لقي طفل مصرعه غرقاَ داخل حمام سباحة اثناء تدريبه في أحد النوادي بمدينة طنطا، وجرى نقله إلى مستشفى طنطا الجامعى.

وفي التفاصيل تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار من من نقطة مستشفى طنطا الجامعي، يفيد بوصول الطفل حاتم زين الدين، جثة هامدة، نتيجة تعرضه للغرق داخل حمام سباحة في أحد النوادي الخاصة بطنطا.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية، مصرع طفل يدعى حاتم فادي زين الدين، ويبلغ من العمر 10 سنوات غرقا أثناء تلقي التدريبات الخاصة به داخل حمام السباحة في أحد النوادي الخاصة.

أكد شهود العيان أكدوا أن الطفل كان يتلقى تدريبات السباحة بوجود والدته وجدته وأثناء السباحة داخل الحمام، اختفى الطفل عن الأعين، وبعد البحث عنه، عثر عليه في قاع حمام السباحة وتم إخراجه وكانت حالته سيئة؛ حيث كان منتفخ الوجه ولا يستطيع التنفس، وتم انتشاله بواسطة المنقذين الذين يعملون لصالح النادي، ولفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله المستشفى.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.