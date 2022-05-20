بعضها خطير.. عشرات الإصابات جراء رياح عاتية تجتاح غرب ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 10:21 مساءً - منذ 51 دقيقة

أصيب نحو 40 شخصا، عشرة منهم إصاباتهم خطرة، عندما اجتاحت رياح عاتية يعتقد أنها وصلت لدرجة الإعصار مدينة بادربورن غرب ألمانيا اليوم الجمعة.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي السحب التي تدور في شكل مميز للإعصار ورياحا عاتية تحمل معها حطاما لترفعه في الهواء لكن هيئة الأرصاد الألمانية لم تؤكد بعد وقوع إعصار في البلاد.

وقالت الشرطة إن ما يصل إلى 40 شخصا أصيبوا في بادربورن التي يقطنها نحو 150 ألف نسمة والتي تقع في منتصف الطريق تقريبا بين فرانكفورت وهامبورج. وتسبب ذلك في تعطل حركة السكك الحديدية والنقل على الطرق في المنطقة.

يشار إلى أن رياح وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلا في الساعة) ضربت مناطق في غرب وشمال غرب ألمانيا يوم الخميس بعد أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن العواصف الشديدة قد تؤدي إلى حدوث أعاصير.

أصدرت السلطات في ولاية شمال الراين وستفاليا، إحدى الولايات التي ضربها فيضان مميت في يوليو الماضي، تحذيرا رسميا من العاصفة يوم الخميس.

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قال خبراء الأرصاد إن عاصفة تتحرك شرقا من فرنسا المجاورة قد تؤدي إلى هطول أمطار “غزيرة” في وسط ألمانيا يوم الجمعة. وقالوا إن هناك أيضًا خطر تشكل رياح عملاقة، مما يزيد من مخاطر الأعاصير.