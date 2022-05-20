حمزة توزال.. أول مسلم يُنتخب عمدة مقاطعة بلندن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 10:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

انتخب الشاب المغربي الأصلي حمزة توزال عمدة لمقاطعة في العاصمة البريطانية لندن، وبذلك يحوز لقب مسلم وأصغر شخص يشغل هذا المنصب.

من جانبها هنأت السفارة البريطانية في المغرب، الجمعة، حمزة توزال إثر انتخابه مشيرة إلى أنه “أول مسلم وأصغر من يشغل هذا المنصب”.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر “نبارك لحمزة توزال انتخابه عمدة أو ‘لورد مايور’ لمقاطعة وستمنستر بلندن”، مضيفة “حمزة شاب بريطاني من أصول مغربية وهو أول مسلم وأصغر من يشغل هذا المنصب”.

بدورها نشرت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياس، تغريدة بنفس مضمون التغريدة التي نشرتها السفارة البريطانية وأضافت “لطالما قلت إن المسلمين هم جزء لا يتجزّأ من المجتمع البريطاني وانتخاب حمزة هو أفضل دليل على ذلك”.

وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، وبدوره نشر حمزة توزال تغريدة عبر تويتر قال فيها “أريد أن أقول شكرا جزيلا للجميع على الرسائل والتغريدات اللطيفة حقا”، وزاد قائلا “هذا يعني الكثير فعلا وأنا أتطلع إلى العام المقبل”.

وفي تصريحات نشرها موقع مجلس مدينة وستمنستر عبر الشاب البالغ من العمر 22 عاما والذي ولد وترعرع في وستمنستر، عن سعادته بانتخابه لذلك المنصب، وأوضح أنه يسعى إلى الاختلاط أكثر بالمجتمع والتوجه نحو “المناطق التي لا يرى فيها العمدة عادة”.

وتابع قائلا “كثير من الناس لا يعرفون ما هو أو ما يفعله ‘اللورد مايور’ وأريد حقا تغيير ذلك خلال السنة التي سأمضيها في المنصب”. كما أكد العمدة الجديد أنه يسعى لأن يُظهر للشباب بأن “هناك فرصا متاحة لهم وبأنه يمكنهم أن يحدثوا فرقا”.

وأشار الشاب إلى مشواره في عالم السياسة الذي بدأ قبل ست سنوات حين أصبح نائبا في برلمان الشباب، مشيرا إلى أنه انضم بعد سنة من شغله ذلك المنصب إلى حزب العمال وبعدها اختير كمرشح في “كوينز بارك” ثم انتخب كعضو في مجلس مدينة وستمنستر عام 2018.