بعد بلغاريا وبولندا.. روسيا توقف شحنات الغاز لفنلندا غدا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 10:21 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - مايو - 2022 8:51 مساءً

كشفت شركة الغاز الفنلندية المملوكة للدولة (جاسوم) اليوم الجمعة أن شركة جازبروم الروسية أبلغتها بأنها ستوقف شحنات الغاز الطبيعي اعتبارا من صباح غد السبت.

يأتي ذلك بعد أن رفضت جاسوم تسديد قيمة الشحنات لشركة جازبروم إكسبورت بالروبل كما طلبت روسيا من الدول الأوروبية.

وطلبت جازبروم للصادرات من الدول الأوروبية الدفع مقابل إمدادات الغاز الروسية بالروبل على إثر العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

وأغلب عقود الإمداد باليورو أو الدولار، وقطعت موسكو بالفعل إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا الشهر الماضي بعد رفضهما الانصياع لقواعد الدفع الجديدة.

ويأتي أغلب الغاز المستخدم في فنلندا من روسيا لكن الغاز لا يساهم سوى في خمسة بالمئة من استهلاكها السنوي من الطاقة.

وقال ميكا فليانين الرئيس التنفيذي لجاسوم في بيان “من المؤسف للغاية أن إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقد التوريد الخاص بنا ستتوقف”.

وأضاف “مع ذلك، كنا نستعد جيدا لهذا الوضع، وطالما لا يوجد اضطرابات في شبكة نقل الغاز، سنكون قادرين على تزويد جميع عملائنا بالغاز في الأشهر المقبلة”.

من المقرر أن يتم قطع الإمدادات الروسية الساعة 0400 بتوقيت جرينتش غدا السبت 21 أيار.

وقالت جاسوم إنها ستواصل تزويد العملاء في فنلندا بالغاز من مصادر أخرى عبر خط أنابيب (بلطيق كونيكتور) الذي يربط فنلندا بإستونيا.

كانت جاسوم حذرت يوم الأربعاء من أن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بسبب الخلاف على السداد بالروبل.

وأكدت جازبروم للصادرات اليوم الجمعة أنها ستوقف مبيعات الغاز لجاسوم اعتبارا من غد السبت.

وأضافت أن ذلك جاء بسبب عدم دفع جاسوم للغاز الذي وصلها في أبريل نيسان بموجب القواعد الروسية الجديدة التي تتطلب تسوية العقود بالروبل. وأشارت جازبروم إلى أنها ستدافع عن مصالحها ضد أي إجراءات للتحكيم.