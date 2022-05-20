واشنطن تحضّر لـ”تدمير الأسطول الروسي في البحر الأسود”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 10:21 مساءً - في وقت تواصل روسيا حربها على أوكرانيا، كشف مسؤول أوكراني أن الولايات المتحدة تعمل على خطة لاستهداف الأسطول الروسي في البحر الأسود، من أجل ما وصفه بـ”تحرير الموانئ التي يحاصرها” جنوبي أوكرانيا.

وبحسب مجلة “نيوزويك” الأميركية، هناك مخاوف كبرى من حدوث نقص عالمي حاد في الغذاء بسبب تأثر ورادات أوكرانيا التي لم تعد قادرة على التصدير عبر موانئها، بسبب الحصار المطبق عليها.

وتعد أوكرانيا واحدة من كبار منتجي ومصدري الحبوب في العالم، بينما تشهد الأسعار ارتفاعا غير مسبوق منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

خطة لفك الحصار عن الموانئ

وقال مستشار وزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا أنتون جيراشينكو، في تغريدة على موقع “تويتر”، إن الولايات المتحدة “تخطط لتدمير الأسطول الروسي في البحر الأسود”، عبر أوكرانيا.

وأضاف المسؤول أن “نجاعة العمليات الأوكرانية ضد سفن الحرب الروسية، أقنعت الولايات المتحدة بأن ترتب خطة لفك الحصار عن الموانئ”.

وأشار إلى مباحثات تجري في الوقت الحالي، حتى تسلم الولايات المتحدة أسلحة مضادة للسفن إلى أوكرانيا، مثل صواريخ “هربون” و”نافال سترايك” بمدى يتراوح بين 250 و300 كيلومتر.

وتأتي تغريدة المسؤول الأوكراني، فيما كشفت وكالة “رويترز” في وقت سابق، أن البيت الأبيض يدرس تمكين الأوكرانيين من صواريخ مضادة للسفن حتى يستطيعوا فك الحصار الروسي.

وكتبت “نيوزويك”، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن هذه الصواريخ المضادة للسفن “قد يجري شحنها مباشرة إلى أوكرانيا، كما يمكن نقلها أيضا عن طريق دولة حليفة لواشنطن في أوروبا”.

المزيد من الأسلحة

وتطلب أوكرانيا من الولايات المتحدة تقديم المزيد من الأسلحة، حتى تتمكن من استهداف ما يقارب 20 سفينة وغواصة تابعة للبحرية الروسية في البحر الأسود.

وفي وقت سابق، أكد المسؤولون الأوكرانيون أن جيشهم تمكن من إغراق الطراد الروسي الضخم “موسكوفا”، في ضربة وصفت بالموجعة لموسكو.