الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود.. معهد التمويل الدولي يدق ناقوس الخطر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

لم يكد العالم يخرج من تداعيات ازمة الإغلاق العام الذي صاحب جائحة فيروس كورونا، حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء في معظم دول العالم.

تلك الأزمات المتتالية دفعت معهد التمويل الدولي للتحذير من اتجاه الاقتصاد العالمي نحو حالة من الركود خاصة مع التشديد السريع في السياسة النقدية الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتوقع المعهد، في تقرير أصدره اليوم، نمو الاقتصاد العالمي (بمقياس تعادل القوة الشرائية) بنسبة 2.2% العام الجاري مقابل 6% مسجلة خلال العام الماضي.

كما استشرف نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2% مقابل 5.1% العام الماضي، ونمو الاقتصادات الناشئة بنسبة 2.4% مقابل 6.6% العام الماضي.

تبلغ توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 3.6% فيما تصل في الاقتصادات المتقدمة إلى 3.3% وفي النامية إلى 3.8%.

معنويات المستثمرين

أثرت حالة حالة عدم اليقين ومخاطر الركود على معنويات المستثمرين، ما جعل الأسواق أقل تسامحًا مع تشديد السياسة النقدية الذي يُنظر إليه على أنه لم يعد له ما يسوّغه، بحسب تقرير للمعهد أصدره اليوم.

وأستشهد التقرير برد فعل الأسواق عندما أعلن الاحتياطي الفيدرالي بشكل مفاجئ في ديسمبر/كانون الأول 2018 التوقف عن رفع الفائدة، بعد أن أدت الحرب التجارية المتصاعدة إلى شعور الأسواق بأن رفعها لم يعد مطلوبًا، ما أدى إلى تراجع حاد لمؤشر S&P 500.

ودعا المعهد بنكي الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي إلى التوقف مؤقتًا عن رفع الفائدة بدلاً من التراجع عن تدابيرهما، لأن التضخم المرتفع يزيد الكُلفة على مصداقيتهما ومصداقية سياستهما.

أشار المعهد في تقرير سابق إلى أن المتضرر الأكبر من استمرار رفع البنوك المركزية الكبرى للفائدة للحد من الضغوط التضخمية سيكون المقترضين من الأسواق الناشئة الذين لديهم قاعدة أقل تنوعًا من المستثمرين.

اقتربت ديون الأسواق الناشئة من مستوى 100 تريليون دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وارتفعت ديون العالم بواقع 3.3 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 305 تريليونات دولار، لتسجّل مستوى قياسيًا جديدًا، وتمثّل 348% من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي.