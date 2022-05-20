المستشار الألماني: قطر ستلعب دورا محوريا مستقبليا في استراتيجية الطاقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - مايو - 2022 5:52 مساءً

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة إن قطر ستلعب دورا محوريا في استراتيجية ألمانيا للتنوع بعيدا عن الغاز الروسي.

وصرح شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في برلين “قضية أمن الطاقة تلعب دورا مهما بالنسبة لنا. ستطور ألمانيا بنيتها التحتية بما يسمح لها باستيراد الغاز المسال عن طريق السفن”.

من جهته قال ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني: “بحثنا علاقاتنا الثنائية المتميزة التي تشمل كل المجالات”، موضحًا “أننا تناولنا استعدادات قطر لتنظيم كأس العالم، والجماهير الألمانية طلبت 600 ألف تذكرة”.

وكشف “أننا حثنا جهود دولة قطر في أفغانستان، واتفقنا أن هناك تحديات تقتضي جهودًا دولية مشتركة”، مشيرًا إلى “أننا بحثنا حل الملف ​النووي الإيراني​ سلميًا”، مؤكدًا “أننا تناولنا أهمية الاتفاق الإيراني مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ونحن متفائلون بهذا الشأن”، مشددًا على “أننا نأمل أن يكون هناك اتفاق بين جهات الاتفاق النووي، وقطر مستعدة للمشاركة في حل هذا الخلاف”،

واعتبر أمير قطر، أنّ “الغاز يلعب دورا أساسيا في الطاقة بالعالم، ونتطلع لاستكشاف أسواق جديدة وأوروبا سوق واعدة”، معلنًا “أننا جاهزين لتقديم الدعم لأوروبا في مجال الطاقة”، موضحًا “أننا لن نمنع أي شخص من القدوم إلى قطر والاستمتاع بكرة القدم، ونتوقع من الجميع احترام ثقافتنا”.