مشغل يوتيوب يعرض أكثر أجزاء الفيديو شعبية

نيويورك: تعمل يوتيوب على تسهيل العثور على أفضل اللحظات في مقاطع الفيديو على المنصة الشهيرة.

وتعمل الخدمة على تحديث مشغلات الفيديو على سطح المكتب والجوّال برسم بياني تجريبي يُظهر الأجزاء الأكثر شيوعًا (أي المعاد تشغيلها). وقد لا تضطر إلى استخدام التخمين أو علامات الفصل للقفز والوصول إلى المحتوى الذي أنت موجود بالفعل لمشاهدته.

كما عرضت الشركة خططًا لاختبار طريقة أسهل للبحث عن النقطة الدقيقة في مقطع فيديو تريد تشغيله.

وبدلاً من مجرد عرض صورة مصغرة لنقطة معينة، سيعرض المشغل مخططًا زمنيًا مرئيًا يمكن أن يشير إلى تغيير المشهد. وسيبدأ اختبار الميزة قريبًا لمشتركي بريميوم من خلال قسم يوتيوب الجديد.

و تنضم الإضافات الجديدة إلى موجة موجودة من التحسينات، بما في ذلك وضع ملء الشاشة المحسّن، والفصول التي يتم إنشاؤها تلقائيًا وتكرار الفيديو الفردي. ومع ذلك، فإن هذه الترقيات الأخيرة أكثر استهدافًا، حيث تدرك يوتيوب بوضوح أنك قد لا ترغب في مشاهدة مقطع فيديو كامل فقط للعثور على المقتطف الذي تبحث عنه، بحسب موقع إن غادجيت.