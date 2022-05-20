انت الان تتابع خبر حمودي ينعى النواب: خسارة فادحة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الجمعة، رحيل الشاعر مظفر النواب، فيما عده "خسارة فادحة".
وقال حمودي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب خسارة فادحة لروح عراقية ثورية مقاومة، وصوت شجاع صادق بوجه الطغاة والظالمين، ومدافع جسور عن وطنه وإنسانيته وأمته".
وأضاف، "مازال صوته في ذاكرة الأحرار وهو بشحذ هممهم "القدس عروس عروبتكم".. يؤسفنا أن ترحل مثل هذه القامات، من المنفى الذي شردهم فيه الطغاة".
وتابع حمودي، "نعزي أسرة الفقيد وأبناء شعبنا برحيله، ونسأل الله ان يغفر له زيتغمد روحه بواسع جناته".
وأضاف، "مازال صوته في ذاكرة الأحرار وهو بشحذ هممهم "القدس عروس عروبتكم".. يؤسفنا أن ترحل مثل هذه القامات، من المنفى الذي شردهم فيه الطغاة".
وتابع حمودي، "نعزي أسرة الفقيد وأبناء شعبنا برحيله، ونسأل الله ان يغفر له زيتغمد روحه بواسع جناته".