الزاملي ينعى مظفر النواب ويدعو لإعادة طباعة مؤلفاته

بغداد - ياسين صفوان - اعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الجمعة، عن حزنه الشديد وتعازيه الخالصة برحيل الشاعر الكبير مظفر النواب اثر مرض عضال لحق به، معتبراً وفاته بالخسارة الكبيرة للأدب العراقي برمته.

وقال الزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الراحل النواب كان من أهم القامات الشعرية الوطنية، التي تمكنت من رفد الأدب العراقي والعربي بغزارة انتاجه الفكري، وأحدثت كلماته نقله نوعية في الشعر السياسي الناقد للأنظمة الظالمة".



ودعا النائب الأول، الى "الاهتمام بمنجزاته الادبية، واعادة طباعة مؤلفاته ودواوينه الشعرية، وجعل عطاءه منهلاً يرتوي منه القراء الاكارم ، معرباً في الوقت ذاته عن اسفه الشديد لرحيله وهو في بلاد الغربة".

