شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن أسماء الأعضاء الجدد بعد اجتيازهم الكشف الطبى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمحامين، أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبى بالقاهرة، ومن أجرى الكشف الطبي بفروع مصلحة الطب الشرعي بالمحافظات.

وكانت النقابة الفرعية للمحامين بالمنوفية، افتتحت فعاليات الدورة الخامسة لمعهد محاماة النقابة، بحضور حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، وماهر حمودة، نقيب المحامين بالمنوفية، وأعضاء المجلس الفرعي كاملا، والمحاضرين بالمعهد، ولفيف من شيوخ المحامين بالمحافظة.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، واستهل حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، كلمته بالترحيب بالحضور والمحاضرين بمعهد محاماة المنوفية، موجها الشكر لأعضاء مجلس النقابة الفرعية، على جهودهم خلال دورات معهد المحاماة السابقة، وافتتاح الدورة الحالية، كما وجه الشكر للمحاضرين بالمعهد.

وأضاف الأمين العام لنقابة المحامين، قائلا:"جئنا لإعدادكم للفترة المقبلة من حياتكم ووضعنا كل الإمكانيات المتاحة لمعهد المحاماة لتخريج جيل جديد قادر على تحمل مسؤولية ورسالة المحاماة، ووإننا حريصين على أن تظل رسالة المحاماة شامخة."

وأكد الجمال أن معهد المحاماة يعد ممارسة فعلية للمهنة فنصوص القانون متواجدة في الكتب، ولكن النجاح في العمل برسالة المحاماة يكون بالممارسة العملية، والتعامل مع القضايا المدنية، الإدارية، والجنائية، وكيفية التعامل مع الوقائع في القضية الموكل فيها، وشهود الإثبات والنقي، والأدلة المتوفرة في الدعوى والمنقسمة إلى دليل قوي ومادي، موضحاً أن المحامي هو من يعايش الواقعة بكل تفاصيلها هو الدفاع ويقدم صورة حقيقية للواقعة لعرضها على المحكمة مرفقة بالأدلة.