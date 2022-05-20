شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا ترصد حالات يشتبه بإصابتها بجدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وكالة (إيه.إن.بي) للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن هيئة الصحة في هولندا قولها إنه تم رصد عدة حالات يشتبه في إصابتها بجدري القرود في البلاد.

وذكرت الوكالة نقلا عن المعهد الوطني للصحة أن الاختبارات التي تؤكد الإصابة ليست متاحة بعد. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالمعهد الوطني للصحة للحصول على تعليق.

ورصدت القارة الأوربية أكثر من مئة حالة إصابة بجدري القرود، وهو مرض ناجم عن عدوى فيروسية شائعة بالأساس في غرب ووسط أفريقيا، هذا الأسبوع ووصف مسؤولون ألمان التفشي بأنه الأكبر على الإطلاق في المنطقة.